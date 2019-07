Borsa: Europa apre in netto rialzo

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Le Borse europee aprono in netto rialzo e brindano alla tregua tra Usa e Cina, in vista di una ripresa dei negoziati sul fronte del commercio internazionale.

In calo l'euro sul dollaro che cede lo 0,4% a 1,1329 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza dell'1,31%. In positivo Francoforte (+1,75%), Londra (+1,04%), Madrid (+0,99%) e Parigi (+0,82%).