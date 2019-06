Atlantia: Toninelli, pronto il parere, grave inadempienza

"Ieri sera è rientrato il parere della commissione tecnica di esperti in supporto al Mit. Lo stiamo leggendo, è ovviamente complesso e anche molto ampio, ma quello che da una lettura sommaria possiamo iniziare a dire che si evince un grave inadempimento da parte del concessionario Autostrade per l'Italia" per quanto riguarda la manutenzione. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, a margine della messa oggi a Viareggio (Lucca) per il decennale del disastro ferroviario del 29 giugno 2009.

Il progetto del 2003 di demolizione con esplosivi del Ponte Morandi era "un semplice studio di fattibilità" per "la sostituzione dello stesso con un Ponte con capacità raddoppiata". Solo "opzioni" poi "discusse a partire dal 2008 in dibattito pubblico". Autostrade per l'Italia replica al vicepremier Luigi Di Maio e sottolinea: "Ogni ipotesi che tale studio di fattibilità fosse correlato a eventuali problemi del Ponte Morandi, come pure che la scelta finale sia stata fatta sulla base di considerazioni economiche di costo, è dunque totalmente fantasiosa e pretestuosa".