Borsa: Milano piatta, Atlantia giù

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - La Borsa di Milano è a cavallo della parità (-0,02%) in linea con le altre piazze europee che, Francoforte a parte (+0,28%) sono piatte. Cede Atlantia (-1,3%) dopo lo scontro col ministro di Maio che ha definito la società "decotta" suscitando la minaccia di reazioni legali del Gruppo.

Nel giorno della demolizione delle ultime pile del ponte Morandi a Genova salgono i titoli delle società della sua ricostruzione, Fincantieri (+0,3%) e Salini Impregilo (+1,7%). Quest'ultima oggi ha anche annunciato un nuovo contratto da 125 milioni di dollari in Argentina per una delle sue società. Invariata Enel che aumenterà la sua presa sulla controllata Enel Americas, ma tutte le utilities sono in calo per il raffreddamento dei prezzi del petrolio. Vola Ray Way (+4,6%) con l'ipotesi di un rinnovato interesse di F2i, mentre perde Tim (-0,75%) all'indomani dell'addio di Amos Genish.