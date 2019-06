Borsa: Europa in rialzo con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Borse europee in rialzo dopo l'avvio in terreno positivo di Wall Street ed in vista dell'incontro tra i presidenti di Cina e Usa che dovrebbero trovare un accordo sul fronte del commercio internazionale.

L'euro sul dollaro marcia in lieve rialzo a 1,1383 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Bene Francoforte (+0,6%), Parigi (+0,5%), Milano (+0,4%), Madrid (+0,3%) e Londra (+0,2%). I listini del Vecchio continente sono spinti dalle l'hitech (+1%), l'auto (+0,5%) e Finanza (+0,4%). In calo il comparto dell'energia (-0,2%), con il prezzo del petrolio che resta sotto i 60 dollari.

A Piazza Affari deboli le banche con Bper (-1,3%), Banco Bpm (-0,9%), Ubi (-0,5%) e Intesa (-0,1%). In controtendenza Fineco (+2,2%) e Unicredit (+0,8%). In positivo Atlantia (+0,9% a 22,89 euro), dopo le polemiche politiche.