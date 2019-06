Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Le Borse europee chiudono in rialzo con i mercati che scommettono sul possibile accordo tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Per domani è atteso il vertice tra Trump e Xi Jinping nel corso del G20 di Osaka. Sul fronte valutario l'euro è in lieve rialzo sul dollaro a 1,1373 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,7%. In rialzo Francoforte (+1,04%), Parigi (+0,83%), Madrid (+0,56%) e Londra (+0,31%).