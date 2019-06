Borsa: Europa aspetta vertice Xi-Trump

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Le Borse europee sono contrastate con Londra (+0,1%), Parigi (+0,12%) e Francoforte (+0,45%) che hanno preso la via del rialzo, mentre Milano è debole (-0,07%) come Madrid (-0,2%). L'indice d'area Euro Stoxx guadagna lo 0,2%. Con informatica (+0,8%) e beni voluttuari in rialzo (+0,6%) mentre l'energia (-0,4%) e le utilities (-0,6%) sono in ribasso.

Le speranze che l'incontro tra Xi Jinping e Trump al G20 di Osaka porti un allentamento delle tensioni commerciali tra Usa e Cina spingono i titoli legati alla produzione tecnologica e dei semiconduttori, come Infineon (+2,2%), Stm (+0,95%), Asm (+2%).

Anche lusso, moda e auto sperano in uno stop delle minacce sul fronte del dazi: Adidas (+1,7%), Zalando (+1,3%), Pirelli (+0,9%), Continental (+15), Daimler (+0,4%), Lvmh (+0,7%) e Moncler (+0,8%). Il petrolio in calo invece azzoppa i titoli dell'energia: Repsol (-0,5%), Total (-0,5%), Saipem (-0,4%) ed Eni (-0,3%).