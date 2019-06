Borsa: Asia in rosso in attesa G20

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Le Borse asiatiche sono tutte in ribasso mentre gli investitori attendono l'incontro tra i presidenti Usa Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping al G20 di Osaka, nella speranza che possa produrre una tregua nella spirale delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Tutti i benchmark di Shanghai (-0,88%), Tokyo (-0,29%), Hong Kong (-0,55%) e Sydney (-0,71%) sono crollati. I prezzi del greggio sono diminuiti: il Wti passa di mano a 59,11 dollari al barile con lieve calo dello 0,50%, il Brent cede lo 0,37% a 66,18 dollari. Oggi sul fronte macroeconomico gli occhi sono puntati su dati del pil in arrivo dalla Gran Bretagna e quelli dell'inflazione nell'Eurozona, oltre ad un serie di indici nel pomeriggio dagli Usa, a partire da quello della spesa per i consumi. I futures sull'Europa sono contrastati.