Borsa: Milano in rialzo con le banche

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - La Borsa di Milano (+0,57%) prosegue in stabile rialzo con le banche in cima al listino principale. In lieve calo le utility. Andamento positivo anche per il comparto delle auto. Resta stabile lo spread tra Btp e Bund tedesco a 243 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,14%.

A Piazza Affari svettano Unicredit (+2,3%) e Ubi (+2,1%). In positivo anche Banco Bpm (+1,9%), Mps (+1,5%), Intesa (+1%) e Bper (+0,7%). Giornata in positivo per il settore dell'auto dove si mette in mostra Cnh (+1,5%) ed Fca (+0,9%). Bene anche Pirelli (+1,5%) e Ferrari (+0,4%). Andamento positivo per Brembo (+1,8%), dopo la notizia del Sole 24 Ore secondo la quale la società è pronta ad una acquisizione di grossa taglia.

Bene Tim (+0,5%), nel giorno del cda a Roma, mentre è debole Mediaset (-0,3%). Seduta in rosso per Italgas (-0,8%), in compagnia di altre utility tra cui A2a (-0,5%) ed Hera (-0,1%).

Piatta Snam (-0,04%) ed Enel (-0,05%).