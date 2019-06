Borsa: Milano in rialzo con banche

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Seduta in rialzo per Piazza Affari (Ftse Mib +0,26% a 21.110 punti), controcorrente rispetto ad un contesto europeo debole. In evidenza sopratutto i bancari sulle prospettive di una politica accomodante da parte della Bce. In prima fila Ubi (+3,90%) e, a seguire, Unicredit +2,07%). Sotto la lente di giornata Tim (+0,93%) che archivia la seduta senza grandi scosse con l'uscita dal board dell'ex a.d, Amos Genish.

Poco mossa poi Atlantia (-0,26%) alle dichiarazioni arrivate dal vice premier, Luigi Di Maio, che l'ha indicata come una società decotta che non può essere coinvolta in Alitalia. Il titolo è rimasto sugli stessi livelli (22,66 euro) della vigilia dove era scivolata col rafforzamento dell'ipotesi - sostenuta da M5S e esplicitata a mercato ancora aperto dal ministro Danilo Toninelli - che alla controllata Autostrade per l'Italia venga revocata la concessione dopo il crollo del Ponte Morandi. Tra gli altri vendite su Juventus (-2,8%), Pirelli (-1,96%). Di corsa Prysmian (+2,29%), Moncler (+2,2%).