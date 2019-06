Borsa:Milano fiacca (-0,2%),giù Atlantia

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Piazza Affari si ferma sotto la parità (Ftse Mib -0,2%), con lo spread stabile a 248 punti, frenata da Atlantia (-2,9%), per i timori di una revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia da parte del Governo.

Sotto tiro anche Campari (-1,51%), che sconta il calo della fiducia dei consumatori in Germania. Sugli scudi invece Ferragamo (+2,46%), spinta dalla raccomandazione di Jefferies di tenere il titolo in portafoglio. Il rialzo del greggio favorisce Tenaris (+1,16%), Saipem (+0,47%) ed Eni (+0,35%). Acquisti su Stm (+1,11%), sull'onda della trimestrale di Micron, migliore delle stime. Poco mosso il settore bancario, con Banco Bpm (+0,4%) e Ubi (+0,49%) positive a differenza di Unicredit (-0,02%) e Intesa (-0,11%). Rimbalza Trevi (+2,91%), dopo lo scivolone della vigilia a seguito del via libera del tribunale alla richiesta della famiglia Trevisan di poter indire un'assemblea per sostituire il Cda, segnano il passo Acsm-Agam (-3,16%) e Gabetti (-3%), prese di beneficio su Risanamento (-1,27%).