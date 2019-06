Borsa: Europa migliora, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Allungano il passo le Borse europee dopo l'ottimismo del segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin sul prossimo G20 di Osaka, a margine del quale è previsto un incontro tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping sulla questione dei dazi. Milano (Ftse Mib +0,1%) si conferma positiva anche se perde un po' di slancio e si mantiene in linea con Madrid, Londra e Parigi (+0,1% tutte), mentre si evidenzia Francoforte (+0,45%). Positivi i futures su Wall Street dopo le richieste di mutui e in attesa degli ordini di beni durevoli, della bilancia commerciale e delle scorte al dettaglio e all'ingrosso. Inverte la rotta il settore delle auto, ad eccezione di Fca (-0,18%), sorpassata da Bmw (+1,57%), Peugeot (+1,52%) e Volkswagen (+1,23%). In luce invece i microprocessori da Ams (+5,14%) a Stm (+3,19%) dopo la trimestrale di Micron negli Usa.