Atlantia male in Borsa su ipotesi revoca

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Seduta di vendite in Piazza Affari per Atlantia sul rafforzamento dell'ipotesi che alla controllata Autostrade per l'Italia venga revocata la concessione dopo il crollo del Ponte Morandi: il titolo ha ceduto il 4,38% a 22,72 euro dopo aver toccato un minimo di giornata di 22,68.