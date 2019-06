Digitale, a Barletta banda ultra larga

(ANSA) – BARLETTA, 24 GIU - Capacità di trasmissione dati fino a 1 gigabit al secondo grazie alla banda ultra larga in fibra ottica, lunga 200 chilometri, raggiungendo 27mila unità immobiliari. Sarà possibile a Barletta grazie all'intervento che Open Fiber ha in programma nella città della Disfida, investendo 8,5 milioni per portare nelle case la tecnologia 'FttH, Fiber to the Home'. La convenzione è stata siglata dal Comune (dirigente Rosa Di Palma) e per Open Fiber dal regional manager Ugo Falgarini che ha definito "senza precedenti" l'infrastruttura.

Sarà "un'autostrada digitale nel cuore della città - commenta il vice sindaco Marcello Lanotte - che candida Barletta a diventare una smart city, moderna e connessa, offrendo ai cittadini servizi efficienti e veloci per pubblica amministrazione, sanità, sicurezza, e agli imprenditori uno strumento per rendere le aziende più competitive". Previsti 50 punti di connessione, anche parchi e scuole, uffici comunali, ospedale e Polo della Sicurezza. L'1 ottobre via ai lavori (18 mesi).