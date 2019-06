Borse Europe deboli con Ifo, giù Daimler

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Borse europee in calo in avvio di una settimana che guarda con apprensione al vertice Trump-Xi in agenda a margine del g-20 di Osaka, da cui sono attesi sviluppi sul fronte della guerra commerciale. Francoforte guida i ribassi, in calo dello 0,5% dopo che l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese a giugno è sceso ai livelli più bassi da novembre 2014. Milano cede lo 0,3%, Parigi lo 0,2% mentre Londra oscilla sulla parità. Lo spread Btp-Bund scende a 239 punti base, con il decennale che rende il 2,08%. Sui listini vanno male le auto (-1,8%), affondate da Daimler (-4,7%) che ieri sera ha lanciato un nuovo profit warning. Deboli anche le banche (-0,5%) e l'energia (-0,2%) mentre il petrolio si mantiene forte, con il wti a 57,8 dollari, a causa delle tensioni tra Usa e Iran.

A Piazza Affari guidano i ribassi Poste (-3,2%) e Prysmian (-3,1%) mentre vanno male anche le utility Snam (-3,3%), Terna (-2,8%) ed Hera (-2,6%).