Borse Asia piatte, vola la lira turca

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Seduta poco mossa per le Borse asiatiche, con gli investitori che monitorano i rischi geopolitici in attesa dell'attesissimo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a margine del G-20 di Osaka di venerdì e sabato.

Tokyo è salita dello 0,13%, Seul dello 0,03%, Sydney dello 0,22%. Piatte anche Hong Kong (+0,02%) e Shanghai (+0,01%) mentre Shenzhen cede lo 0,27%.

L'attesa per l'annuncio di nuove sanzioni Usa contro l'Iran fa salire ancora il petrolio, con il wti a 58,04 dollari (+1,1%) e il brent a 65,61 dollari (+0,6%). Tra le valute il dollaro cede sull'euro dopo che il componente della Fed, Neel Kashkari, ha sponsorizzato un taglio di 50 punti base dei tassi Usa nell'ultima riunione della banca centrale americana. Vola la lira turca (+1,4% a 0,175 dollari) dopo la sconfitta di Erdogan nella ripetizione delle elezioni per il sindaco di Istanbul.