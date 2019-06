Borsa: Milano resta debole con Europa

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Resta debole nel primo pomeriggio la Borsa di Milano (-0,2%). A pesare sul Ftse Mib restano le utility: Snam (-3,5%), Iren (-3,1%), Acea (-2,68%), Hera (-2,6%), Terna (-2,5%), che staccano la cedola, così come Prysmian (-3,3%), Poste (-2,8%), Autogrill (-2,2%). Immune da effetti del pagamento del dividendo invece Exor (+0,7%). Prese di profitto su Tim (-1,2%), che oggi riunisce il comitato strategico. In positivo Leonardo (+2,3%) e Juventus (-1,8%). In ordine sparso le banche, con lo spread intorno a 243 punti base: Intesa (+0,5%), Bper (-0,6%), Banco Bpm e Unicredit (-0,7%).

In rosso le principali piazze europee, soprattutto con energia e beni voluttuari. Maglia nera a Francoforte (-0,5%), dopo che l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese a giugno è sceso ai livelli più bassi da novembre 2014 e con Daimler (-4%) dopo il lancio del nuovo profit warning, seguita da Madrid (-0,3%), Parigi (-0,1%) e Londra (-0,05%).Positivi i future a Wall Street,in attesa dell'apertura dei mercati Oltreoceano.