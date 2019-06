Borsa Milano giù con utility e Tod's

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Piazza Affari resta debole a metà seduta con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,5%, in linea con le altre Borse europee, tra le quali solo Londra si mantiene sopra la parità. Guidano i ribassi sul listino principale Prysmian (-3,7%), Snam (-3,5%) e Terna (-3%) nel giorno in cui staccano la cedola insieme a Poste (-2,8%), Hera (-2,8%), Acea (-2,8%), Iren (-3,5%) e Autogrill (-2,4%). Non risente invece del pagamento del dividendo Exor (+0,6%). Gira in calo Tim (-1,1%), che oggi riunisce il comitato strategico, deboli anche le banche mentre avanza l'ipotesi di un intervento di sistema per Carige: Ubi cede l'1,7%, Mps l'1,5% e Banco Bpm l'1,3%. Nexi guadagna lo 0,12% al debutto sul Ftse Mib, sul quale svettano Leonardo (+1,9%), Campari (+1,7%) e la Juve (+1,5%). Fuori dal listino principale scivola Trevi (-3,6%), dopo la richiesta di revoca del cda da parte dell'azionista di controllo Trevi Holding, e Tod's (-5%) dopo il taglio del giudizio di Credit Suisse.