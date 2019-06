Borsa: Milano guadagna (+0,1%),corre Tim

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - La Borsa di Milano avvia l'ultimo giorno della settimana di contrattazioni in rialzo (+0,1%). A guidare i guadagni è Tim che sale dell'2% mentre i dialoghi con Oper Fiber sulla rete unica si approfondiscono. Enel, socio al 50% con Cdp in Open Fiber, cede lo 0,1%. Ben intonate a Piazza Affari sono anche le banche, complice lo spread tra Btp e Bund che si pone a quota 242 punti base: Bper guadagna il 2%, Banco Bpm (+1,4%), Ubi +1%) e Mps (+1,5%).

Le tensioni internazionali in Medio Oriente e i loro effetti rialzisti sulle quotazioni del greggio sostengono i titoli dell'energia, a partire da Eni (+0,6%) ma anche Snam (+0,4%), Tenaris (+0,6%), Terna (+0,2%) e Saipem (+0,1%). Cede Stm (-1,5%). Giù Atlantia (-1,6%) dopo che l'Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato definitivamente il nuovo sistema tariffario che potrebbe aprire ad un calo dei pedaggi.