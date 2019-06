Borsa: Europa su con banche ed energia

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Dopo un avvio incerto le Borse europee prendono una direzione positiva: Londra +0,15%, Parigi +0,25%, Milano +0,35%. Francoforte resta indietro e a cavallo della parità. L'indice d'area Euro Stoxx registra un +0,2%, grazie soprattutto alla finanza (+0,5%) con Societè Genèrale (+1,6%) e Credit Agricole (+1,5%) a guidare i rialzi. Le rinnovate tensioni tra Iran e Usa dopo l'abbattimento del drone statunitense sostengono i titoli legati al prezzo del petrolio e il comparto nel suo complesso avanza dello 0,3%. Cedono invece i titoli tecnologici di Stm (-1,3%), Infineon (-1%) e Siltronik (-1,5%) dopo che l'intero settore dei microprocessori è entrato in allarme per il warning lanciato da Huawei per l'effetto di lungo periodo sui ricavi dovuto al bando negli Usa.