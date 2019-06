Borsa: Europa debole, Milano +0,06%

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Borse europee deboli con l'indice d'area Stoxx 600 che naviga in calo (-0,18%) mentre le vendite si concentrano soprattutto su industriali e titoli legati all'informatica. Tra le singole Piazze Londra segna un +0,01% mentre girano in negativo Parigi (-0,14%) Francoforte (-0,16%).

Milano con il Ftse Mib a 21.374 punti, è a +0,12%. Il petrolio è ancora in rialzo sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento del drone statunitense da parte di Teheran. A New York il greggio viene scambiato a 57,44 dollari al barile. Lo spread è a 245 punti, sui livelli d'apertura. A Piazza Affari è in luce Tim (+3,1%) con la la firma dell'accordo di riservatezza nel negoziato sulla rete con Open Fiber. Bene poi l'energia con Tenaris (+1,72%), Eni (+1,25%) sulla scorta del petrolio. vendite su Atlantia (-4,52%), Sias (-1,72%) e Astm (-1,27%) dopo che l'Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato definitivamente il nuovo sistema tariffario che potrebbe aprire ad un calo dei pedaggi.