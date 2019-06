Borsa: Asia contrastata con tensioni MO

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Le Borse asiatiche sono contrastate al termine di una settimana che ha visto le principali banche centrali mondiali orientarsi verso politiche più accomandanti ma con gli investitori preoccupati per le rinnovate tensioni in Medio Oriente dopo l'abbattimento di un drone Usa da parte di Teheran.

Tokyo ancora aperta (-0,85%) cede: l'aumento dei prezzi energetici ha spinto al rialzo l'inflazione che però resta al di sotto dell'obiettivo della Boj. Le piazze cinesi invece sono positive: Shanghai +0,4%, Shenzhen +1,2%. A contrattazioni ancora in corso perde circa mezzo punto percentuale Hong Kong, con le proteste per il ritiro definitivo della legge sulle estradizioni in Cina che non accennano a placarsi. Oggi gli occhi dei mercati sono puntati su Bruxelles con la chiusura del lavori del Consiglio europeo, sui dati degli acquisti dell'industria tedesca e l'indice delle manifattura Ue, oltre ad una serie di dati dagli Usa, tra cui quello sulle vendita delle case.