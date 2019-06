Carige: Malacalza,chiarimenti per i soci

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Su Carige "tutti gli azionisti della banca che l'hanno sostenuta negli ultimi tre aumenti di capitale, versando nelle sue casse oltre 2 miliardi in 4 anni meriterebbero dei chiarimenti prima di leggere indiscrezioni su una presunta operazione che li vorrebbe invece sostanzialmente esclusi dal futuro della banca". Lo dice Vittorio Malacalza in una dichiarazione all'ANSA affermando di parlare in veste di "piccolo azionista e privato cittadino". "Per nulla sobrio", dice riferendosi al possibile salvataggio da parte di Apollo, sarebbe che "prevedesse di impegnare" "le risorse (120-130 mln) che avrebbe da pochi giorni ottenuto dalla banca che si accingerebbe a rilevare" come penali. Su Carige per "raggiungere serenità nei giudizi sarebbe necessario prima comprendere" se "quelli che vengono definiti i 'problemi ereditati dagli ultimi esercizi'" siano "imputabili a eventi estranei alla volontà di alcuno, o riferibili anche a controparti che potrebbero essersi avvantaggiate".