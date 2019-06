Borsa Milano sale con Prysmian, Eni, Ovs

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Piazza Affari parte in rialzo, in linea con le altre Borse europee, sostenuta dall'atteggiamento accomodante della Fed che, come la Bce, ha aperto a possibili tagli dei tassi. Il Ftse Mib, i cui titoli sono tutti positivi, avanza dello 0,96% sostenuto da Prysmian (+2,1%), Stm (+2,1%) e Moncler (+1,7%). Bene i petroliferi con Eni (+1,8%), Saipem (+1,7%) e Tenaris (+1,5%), grazie ai forti rialzi registrati dal petrolio in scia alle tensioni in Medio Oriente, e gli automobilistici con Ferrari (+1,6%) e Fca (+1%). Positivi anche i bancari con Unicredit (+1,3%) e Banco Bpm (+1,3%). Le ipotesi di 'pace' tra Vivendi ed Elliott sostengono Tim (+0,7%). Fuori dal Ftse Mib corre Ovs (+9,1%) dopo i conti del trimestre.