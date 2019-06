Borsa: Milano in rialzo con Europa

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Prosegue in rialzo la seduta sulle principali Borse in Europa con l'indice Europe 600 che guadagna lo 0,6% sostenuto dagli industriali, petroliferi e tecnologici. Estende il rally il mercato obbligazionario, il dollaro scivola e l'oro balza ai massimi degli ultimi 5 anni. Londra guadagna lo 0,5%, Parigi lo 0,54%, Francoforte lo 0,74 per cento. A Milano (Ftse Mib +0,75%) prosegue il rimbalzo di Stm (+3,3%) ma gli acquisti si spargono a pioggia e portano a rialzi sopra il 2% per Amplifon, Poste Italiane, Azimut, Ferrari, Prysmian, Banca Generali e Saipem. In controtendenza i bancari con Ubi in ribasso dello 0,7%, Banco Bpm dello 0,67%, Intesa Sanpaolo dello 0,48%, Mediobanca dello 0,5%, Unicredit dello 0,45 per cento.

Tim ancora sotto i riflettori (+1,96% a 0,48 euro) sulle attese per un accordo sulla Rete unica e un compromesso nella governance tra i soci Elliott e Vivendi.