Borsa, Asia in rialzo con la Fed

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Borse asiatiche in rialzo grazie all'atteggiamento accomodante delle banche centrali, pronte a intervenire per sostenere l'economia. La Fed, pur mantenendo i tassi invariati, ha aperto alla possibilità di un taglio quest'anno, per far fronte a uno scenario di incertezza crescente. Nella notte, invece, la Bank of Japan ha mantenuto invariata la sua politica monetaria e il programma di acquisto di asset. Tokyo e Sydney sono salite dello 0,6%, Hong Kong avanza dello 0,8% e Seul dello 0,3%. In luce Shanghai (+2%) e Shenzhen (+1,6%), in vista dell'ingresso di bond e azioni cinesi negli indici Ftse Russell.

L'orientamento della Fed, dove sette componenti su 17 ritengono appropriato un taglio dei tassi, ha fatto scendere i rendimenti dei Treasury sotto il 2% per la prima volta dal novembre 2016 facendo calare il dollaro sia sull'euro, con cui scambia a 0,886, che sullo yen, trattato a 107,5. Vola invece l'oro, salito fino a 1.394 dollari, ai massimi da 5 anni.

Positivi i future sull'Europa e Wall Street.