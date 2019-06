Tria, 3-4 mld risparmi reddito-Quota 100

(ANSA) - Il ricorso al reddito di cittadinanza e a quota 100 sarà inferiore alle aspettative e potrebbe portare a risparmi di spesa tra i 3 e 4 miliardi l'anno prossimo. Lo dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al Financial Times, in un'intervista pubblicata sul quotidiano online. Una serie di misure sarà comunque necessaria per ridurre il deficit, aggiunge.

Il ministro si è quindi detto d'accordo con la flat tax e l'idea di "ridurre la pressione fiscale sulla classe media e sui redditi medi". Ma il taglio dovrà essere fatto in modo graduale e progressivo, come sa anche Matteo Salvini, "compatibilmente con i nostri obiettivi di finanza pubblica" e compensata da tagli di spesa, altrimenti scatteranno gli aumenti dell'Iva.