Petrolio: lieve rialzo, sale a 54 dlr

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Ancora un lieve rialzo, dopo il balzo di ieri, per il prezzo del petrolio. Nel mercato after hours di New York, il barile è quotato a 54 dollari, 10 centesimi in più della chiusura di ieri sera. Il Brent a Londra è sostanzialmente stabile a 62,13 dollari.