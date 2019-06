"Sono un ministro e tutto quello che posso dire è che non abbiamo bisogno di questo strumento. Quello che posso dire è che nessuno nel governo vuole uscire dall'Eurosistema. Questo è sicuro". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, torna sulla questione minibot in un'intervista al Financial Times. I debiti della p.a - assicura - possono essere ripagati "normalmente, usando la nostra moneta, l'euro. Non abbiamo bisogno di altri strumenti valutari", aggiunge.