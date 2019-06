Lavoro: +207 mila contratti stabili

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Prosegue la crescita dell'occupazione dipendente, che nel primo trimestre 2019 registra un saldo positivo di 138 mila posizioni, rispetto al quarto trimestre 2018. Di queste, le posizioni a tempo indeterminato sono +207 mila, in calo quelle a tempo determinato (-69 mila), mentre le trasformazioni in contratti stabili (+223 mila) raggiungono il livello massimo. Emerge dalla nota congiunta sull'occupazione di ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, in base alle Comunicazioni obbligatorie. Nel confronto annuo, +376 mila le posizioni dipendenti (+401 mila stabili e -24 mila a termine).

Il calo delle posizioni lavorative a termine, registrato nel primo trimestre 2019 sia rispetto al trimestre precedente (-69 mila) sia nel confronto annuo (-24 mila), è il primo dal secondo trimestre 2016.