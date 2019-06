Fed lascia fermi i tassi

(ANSA) - NEW YORK, 19 GIU - La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 2,25% e il 2,50%. Le incertezze sono aumentate: "monitoreremo da vicino" le informazioni che arriveranno e "agiremo in modo appropriato" per sostenere l'espansione economica. Lo afferma la Fed al termine della due giorni di riunione.

La parola "paziente" sparisce dal comunicato finale della due giorni di riunione della Fed, aprendo - secondo gli analisti - a un possibile prossimo taglio dei tassi di interesse