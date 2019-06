Bankitalia:esteri aumentano quota Btp

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Ad aprile gli investitori non residenti in Italia (fra cui vi sono anche fondi esteri di clienti italiani ndr) hanno acquistato titoli di portafoglio italiani per 10,9 miliardi di euro. Lo rende noto la Banca d'Italia nella bilancia dei pagamenti secondo cui "gli acquisti hanno riguardato azioni e quote di fondi comuni e, soprattutto, strumenti di debito, di cui 5,2 miliardi di titoli pubblici". Le passività per "altri investimenti" si sono invece ridotte di 21,2 miliardi, riflettendo il calo della raccolta all'estero delle banche italiane.

Le attività sull'estero invece sono diminuite di 2,0 miliardi. I residenti hanno venduto titoli di portafoglio esteri per 6,6 miliardi e hanno invece acquisito attività per "altri investimenti" (principalmente prestiti e depositi) per 4,1 miliardi.