Facebook, ecco la rivoluzione Libra: 'Facile come inviare una foto'

Con Libra, la nuova moneta elettronica lanciata oggi da Facebook, "aspiriamo a rendere facile per tutti inviare e ricevere soldi proprio come si usano le nostre app per condividere istantaneamente messaggi e foto". E' quanto afferma in un lungo post su Facebook il fondatore Mark Zuckerberg che spiega come il "denaro mobile" aumenta la sicurezza e "questo è particolarmente importante per le persone che non hanno accesso alle banche tradizionali": "ci sono circa un miliardo di persone che non hanno un conto in banca ma hanno un cellulare".

IL POST di Zuckerberg

