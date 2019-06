Borsa: Asia contrastata, attesa per Fed

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Seduta contrastata per le Borse in Asia in attesa della riunione della Fed mentre i rendimenti del Tesoro sono diminuiti e lo yen si rafforza. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,78%, Hong Kong sta salendo dello 0,84%, Shanghai volatile cede lo 0,1%, Seoul guadagna lo 0,34 per cento.

Gli investitori restano alla finestra in attesa di sapere se gli Usa taglieranno i tassi di interesse in anticipo, da un lato vorrebbero vedere la Fed pronta ad agire dall'altra temono troppi cambiamenti. Intanto a Sintra prosegue il ritrovo annuale della Bce.