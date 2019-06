Borsa: Milano apre in rialzo, +0,2%

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - La Borsa di Milano apre in rialzo la seduta con il Ftse Mib che segna +0,23% a 20.659 punti. Sul listino principale in evidenza la Juventus che dopo un tuffo in ribasso del 3% ora guadagna l'1% brindando alla nuova panchina con Maurizio Sarri.