Borsa: Europa sale,occhi a Deutsche Bank

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Seduta 'mista' in Europa, ovvero con andamenti diversi per gli indici delle Piazze del Vecchio Continente. Londra (+0,04%) e Francoforte (+0,09%) si appiattiscono, tiene Parigi (+0,2%) e Milano rallenta (+0,15%).

Deutsche Bank, che sta valutando la possibilità di creare un 'bad bank', attrae ordini di acquisto (+1,45%). A Piazza Affari sostengono il listino Banco Bpm (+1,7%), Fca (+1,5%), Ferragamo (+1,2%) e Tim (+1,4%). Deboli i titoli dell'energia con Enel in calo dello 0,5%, Eni dello 0,47%, Snam dello 0,78% e Saipem dell'1,03 per cento.