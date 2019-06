Industria, fatturato aprile, -1%

Il fatturato dell'industria diminuisce in termini congiunturali dell'1%, registrando il primo calo dall'inizio dell'anno, secondo i dati Istat, e su base annua perde lo 0,7% nei dati corretti per il calendario.

Anche gli ordinativi risultano in flessione sia su base sia mensile (-2,4%) sia annua (-0,2% nei dati grezzi). Pesa il fatturato estero che segna -2,8 su mese e -2,8 su anno a fronte della crescita di quello interno nulla sul mese e +0,4% su anno. Tra i settori crescono beni di consumo e energia.

E' in calo anche ad aprile 2019 il fatturato dell'industria italiana di autoveicoli che perde l'8,6% rispetto al 2018 dopo il -17,8% di marzo, secondo i dati Istat. La flessione è del 9,3% per il mercato interno e del 7,4% per quello estero. Per gli ordini la contrazione è maggiore e raggiunge il -11,6%, -9,4% sul mercato interno e -14,4% su quello estero