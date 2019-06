Borsa: Tokyo, apertura piatta (-0,02%)

(ANSA) - TOKYO, 14 GIU - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima della settimana piatta, mentre aumentano le tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco di ieri a due petroliere nel Golfo dell'Oman, facendo salire le quotazioni del greggio. Tra le indicazioni macroeconomiche c'è attesa per il dato di questa mattina sulla produzione industriale in Cina. L'indice Nikkei apre senza variazioni (-0,02%) a quota 21.027,03. Sul mercato valutario lo yen si va apprezzando a 108,30 sul dollaro, e a 122,10 sull'euro.