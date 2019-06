Borsa: Milano tiene, scivola la Juventus

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Ultima seduta di settimana piatta per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,09% a 20.612 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,13% a quota 22.551.

Tra i titoli principali i migliori sono stati Prysmian e Moncler (+1,6%), seguiti da Enel (+1,3%), Amplifon (+1,2%), con Italgas e Pirelli saliti dello 0,8%. Qualche vendita nel finale per Tim (-1%) e nel settore finanziario: Ubi -1,6% e Unipolsai -1,8%. Male Stm (-3%), con la Juventus scivolata del 4,6% finale, anche in attesa del nuovo allenatore. Andamento a due facce nella 'galassia Gavio' dopo l'annuncio dell'accorciamento della catena di controllo: Astm ha chiuso in crescita del 5% mentre la controllata Sias ha segnato un calo del 7% a 16 euro. Gli analisti individuano la diversa reazione nel prezzo di concambio di 0,55 euro che sarebbe più favorevole agli azionisti di Astm, che nell'operazione vede riflesso pienamente il 'net asset value' mentre il suo prezzo di mercato rifletteva uno sconto di quasi il 20%.