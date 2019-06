Borsa: Europa apre in calo

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Le Borse europee aprono in calo con le tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco a due petroliere nel Golfo dell'Oman. Gli investitori restano cauti anche in attesa di eventuali sviluppi dalle trattative Usa-Cina sul fronte del commercio internazionale.

In calo Francoforte (-0,37%), Parigi (-0,16%) e Madrid (-0,14%). Piatta Londra (-0,03%).