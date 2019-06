Astm sale in Borsa, scivola Sias

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Andamento a due facce nella 'galassia Gavio' in Piazza Affari dopo l'annuncio dell'accorciamento della catena di controllo: Astm ha chiuso in crescita del 5,3% a 27,3 euro mentre la controllata Sias ha segnato uno scivolone finale del 7% a 16 euro, dopo aver toccato un minimo di seduta a quota 14,7.

Gli analisti individuano la diversa reazione della Borsa nel prezzo di concambio di 0,55 euro che sarebbe più favorevole agli azionisti di Astm, che nell'operazione vede riflesso pienamente il 'net asset value', mentre il prezzo di mercato di Sias rifletteva uno sconto di quasi il 20% sullo stesso Nav.