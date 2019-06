Assoferr, Irene Pivetti nuovo presidente

Irene Pivetti è il nuovo presidente di Assoferr, l'associazione degli operatori ferroviari intermodali. Nel corso del consiglio direttivo dell'associazione che si è svolto a Milano, Assoferr - si legge in una nota - ha rinnovato le sue cariche associative. A presiedere l'associazione per il prossimo biennio sarà quindi Irene Pivetti, già Presidente della Camera dei Deputati e Presidente di Only Italia, Società di servizi per l'internazionalizzazione delle Imprese italiane.

"Ringrazio il consiglio direttivo di Assoferr - dichiara Pivetti - per questo atto di fiducia nei miei confronti. Sento intera la responsabilità del compito che come associazione abbiamo davanti: promuovere la filiera del trasporto ferroviario, nell'interesse dell'intero sistema produttivo.

Investimenti in infrastrutture, proiezione internazionale, incentivi reali alle aziende più virtuose e compensazione del gap del sud rispetto al resto d'Italia saranno fra le prime istanze che andremo a proporre al governo".