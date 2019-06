Via osservatorio Governance non quotate

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Banca Generali, PwC Tax & Legal Services (TLS) e SDA Bocconi insieme - in collaborazione con Cerved - per promuovere la diffusione delle best practices in tema di assetti societari e processi di governo delle imprese.

Nasce così il primo Osservatorio sulla Governance delle imprese non quotate, il progetto triennale che avrà come focus l'analisi di queste pratiche tra le imprese di medie e grandi dimensioni non quotate - utilizzando le imprese quotate quale "benchmark" - e analizzerà gli impatti e i benefici di una buona governance sul business. I risultati del lavoro saranno pubblicati annualmente.

Diretto da Alessandro Minichilli (SDA Professor e Professore Associato Università Bocconi) e gestito con Daniela Montemerlo (SDA Professor e Professore Ordinario Università dell'Insubria), l'Osservatorio analizzerà gli statuti, le forme di controllo e le prassi di governance delle imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro, per un totale di oltre 5.500 società.