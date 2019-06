Lusso globale supererà i 270 miliardi

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Il mercato mondiale dei beni personali d'alta gamma crescerà quest'anno a tassi costanti del +4/6% per raggiungere i 271-276 miliardi di euro, dopo che l'anno passato era arrivato a 260 miliardi. Nel primo trimestre 2019 è continuata la performance positiva del settore, grazie ai fattori 'Cina' e 'turismo in Europa', solo parzialmente calmierati da un temporaneo indebolimento del trend dei consumatori americani. Emerge dal Monitor, realizzato da Bain & Company in collaborazione con Altagamma, secondo cui sono confermate le aspettative di crescita nel lungo termine, pari al +3/5% a tassi costanti nel 2025. L'aggiornamento del Consensus 2019, stilato con 23 analisti internazionali, ha sostanzialmente confermato per l'anno in corso le previsioni di ottobre. Le migliori performance sono attese borse, calzature e accessori (+7%), gioielli e orologi (+4%) e profumi e cosmetica (+5%).

Migliorano rispetto a sette mesi fa, le previsioni per l'abbigliamento (+3%).