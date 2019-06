Borsa Milano incerta, bene Italgas

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Partenza senza una direzione precisa per Piazza Affari, che in avvio di seduta si muove tra terreno marginalmente positivo e negativo in linea con le altre Borse europee e con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,2%.

Tra i titoli principali, debole Stm che cede un punto percentuale, con qualche vendita nel settore finanziario (Ubi e Banco Bpm -0,4%). Dopo una partenza in lieve calo, Fca è piatta, mentre Eni sale dello 0,7%, Enel dello 0,9% e Tim di un punto percentuale. Bene Italgas che cresce dell'1,3% dopo la presentazione del piano industriale.

Sospesi per tutta la seduta Astm e Siam (gruppo Gavio), in attesa di comunicato a mercati chiusi.