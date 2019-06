Whirlpool, azienda: 'Napoli non chiude'. Di Maio: 'Bene'

Whirlpool conferma di non voler chiudere e nemmeno disimpegnarsi dal sito di Napoli, mostrandosi quindi disponibile a ragionare sul proseguimento dell'attività. Lo si apprende da fonti Mise. Il tavolo è terminato dopo meno di un'ora di discussione.



L'annuncio di Whirlpool di non voler chiudere e nemmeno disimpegnarsi sul sito di Napoli "è il presupposto per ricominciare il dialogo. Da lunedì do per scontato soluzioni che ripartono dai pilastri di prima". Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ai lavoratori aggiungendo "tenete duro e non mollate. Sono con voi. Lunedì ascolteremo l'azienda per capire che soluzioni ci porteranno".