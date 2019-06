Italgas:piano 4,5 miliardi investimenti

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Investimenti per 4,5 miliardi di euro (+12,5% rispetto al precedente). Li prevede il piano strategico del Gruppo Italgas per il periodo 2019-2025 approvato ieri dal cda e che sarà presentato oggi a Londra. Circa 1 miliardo di euro andrà alla digitalizzazione di reti e processi aziendali, 500 milioni saranno destinati alla rete di distribuzione di gas naturale in Sardegna. Per il 2019 Italgas prevede investimenti tecnici per circa 700 milioni di euro, mentre i ricavi sono attesi pari a circa 1,2 miliardi di euro, con un Ebitda tra 840 e 860 milioni di euro. Italgas col nuovo Piano "si impegna a garantire agli azionisti una politica dei dividenti attrattiva, in crescita e sostenibile" e conferma la dividend policy attuale. Per il Ceo Paolo Gallo il piano "ha come focus principale la trasformazione digitale dell'azienda" ed è destinato a trasformare Italgas in una "società di frontiera", leader nel settore a livello europeo.