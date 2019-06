Bionap ora punta anche su mercato Europa

(ANSA) - ROMA, 12 GIU -L'internazionalità come vocazione. E come scelta vincente: Bionap, azienda di specialità bioattive che coltiva e sviluppa ingredienti mediterranei completamente naturali venduti all'industria nutraceutica, cosmetica e veterinaria ha un fatturato ricavato al 90% a livello internazionale. "La costituzione di una nostra filiale negli Stati Uniti - racconta il direttore generale Giampiero Alessi ci ha dato riscontri molto positivi. Le Americhe e l'Asia rappresentano i nostri due mercati principali, ma in futuro contiamo di sviluppare maggiormente anche il mercato europeo". Con Sace Simest, il polo dell'internazionalizzazione del gruppo Cdp, Bionap ha seguito per il mercato Usa il ciclo classico dell'internazionalizzazione passando dall'export, allo studio del mercato locale sino alla costituzione della Bionap Usa Inc.

avvenuta a luglio 2018 in New Jersey. Simest ha erogato finanza agevolata per ca. 650 mila euro mentre Sace ha garantito il finanziamento bancario di 500 mila euro