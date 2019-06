Alitalia: Lega, valutate le manifestazioni di interesse

Il tema Alitalia è stato affrontato anche nel vertice che si è svolto oggi a Palazzo Chigi, al termine del quale la Lega ha riferito che sono state valutate le manifestazioni di interesse pervenute, per definire presto la questione".

Atlantia, in relazione ad alcune indiscrezioni pubblicate oggi da organi di stampa, ha ribadito che vicenda la sua posizione non è cambiata rispetto alle ripetute dichiarazioni pubbliche del ceo Giovanni Castellucci. Nessun fondamento quindi possono avere notizie circa presunti accordi, ancorché preliminari, per una eventuale partecipazione alla newco Alitalia". La società ribadisce di essere già impegnata su molti fronti, "pur essendo molto attenta al futuro di Alitalia", in considerazione della sua importanza per Adr.

"Stiamo lavorando, stiamo lavorando intensamente": ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a margine di un evento di Fs a chi gli chiedeva se sul dossier ci fosse stata un'accelerazione