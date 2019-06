Alis, un piano integrato per logistica

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Abbassare i costi dell'intera catena logistica attraverso misure e investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, sostenibile ed occupazionale, come leva per lo sviluppo. Parte da qui il piano integrato che Alis, l'associazione italiana che rappresenta le aziende di logistica, ha consegnato al governo con un documento presentato ieri a Maduria alla presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud Giuseppina Castiello e del sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava. Pilastri del progetto aiuti e semplificazione fiscale per le aziende che investono in ricerca, digitalizzazione e sostenibilità; rendere strutturali le misure a favore dell'intermodalità come Marebonus e Ferrobonus; interventi sul costo del lavoro, puntando sulla riduzione della cuneo fiscale ed azioni a favore della formazione e dell'occupazione giovanile, come ha spiegato il presidente dell'associazione Guido Grimaldi.