Borsa: Milano accelera con Europa

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Piazza Affari prosegue ben intonata a metà seduta, con il Ftse Mib che sale dello 0,9%. Positive tutte le Borse europee con Londra che sale dello 0,4%, Parigi dello 0,7% e Francoforte dell'1,2%. Lo spread Btp-Bund è stabile a 257 punti base.

Sul listino milanese brilla il risparmio gestito con Banca Generali (+2,8%) e Azimut (+2,5%), tra le banche si mette in luce Bper (+2,6%), vanno bene Cnh (+2,5%), Ferrari (+2,2%) e Fca (+1,1%) con il settore auto che è oggetto di acquisti in tutta Europa. Bene anche Stm (+2,4%) e Moncler (+2,1%), Tim sale dell'1,8% mentre si susseguono indiscrezioni su Open Fiber che l'ad Luigi Gubitosi bolla come "ricostruzioni fantasiose". Bene anche le banche con Banco Bpm (+1,6%) e Unicredit (+1,2%). Male Diasorin (-3,1%) dopo il piano industriale e Recordati (-0,4%).

Mediaset continua a salire (+1% a 2,84 euro), mantenendosi sopra il prezzo di recesso di 2,77 euro, mentre Mediaset Espana cede un altro 0,7%, scendendo a 6,49 euro, sotto i 6,54 del recesso.